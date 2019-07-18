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18.07.2019, 11:57

Сытник: В работе между СБУ и НАБУ есть значительные подвижки

Сытник: В работе между СБУ и НАБУ есть значительные подвижки - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам директора НАБУ, после появления Баканова от СБУ начали поступать материалы по топ-чиновникам, чего раньше не было

После смены главы СБУ наладилось сотрудничество с НАБУ - от службы стали поступать материалы по топ-чиновникам, чего раньше не было. Об этом сегодня заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, есть значительные подвижки в расследовании громких дел, в том числе касающихся сферы обороны.

"И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы из СБУ, которые касаются топ-чиновников - такого раньше за четыре года не было никогда", - сказал он.

Сытник отметил, что максимум, что передавалось в НАБУ из СБУ - это материалы, которые касались чиновников небольшого ранга. "Сейчас ситуация понемногу меняется. Надеюсь, что это будет тенденция", - сказал Сытник и поблагодарил врио главы СБУ Ивана Баканова.

Сегодня состоялось заседание Национального совета по антикоррупционной политике под председательством президента Владимира Зеленского. Замглавы НАПК Александр Мангул это заседание проигнорировал.

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Теги: коррупция, сбу, набу, артем сытник, Иван Баканов
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