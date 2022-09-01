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"Так РФ "заинтересована" в проверке". ОП и МИД отреагировали на обстрел маршрута МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 10:34
Российские вертолеты над Энергодаром, 1 сентября (фото - Дмитрий Орлов, Telegram)

Россия своим обстрелом маршрута миссии МАГАТЭ нарушила обязательства и показала, как она на самом деле "заинтересована" в проверке оккупированной Запорожской АЭС. Об этом написали советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и спикер МИД Олег Николенко.

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Россия демонстративно бьет по Энергодару и маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину, пишет Подоляк.

"Разрушены дома. Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", – заявил советник главы ОП.

По словам Николенко, РФ нарушает взятые на себя обязательства, усиленно обстреливая маршрут миссии МАГАТЭ.

"Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проход МАГАТЭ", – добавил спикер МИД.

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Марко Сировой
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обстрел МИД АЭС МАГАТЭ армия рф олег николенко офис президента Энергодар михаил подоляк
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