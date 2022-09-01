"Так РФ "заинтересована" в проверке". ОП и МИД отреагировали на обстрел маршрута МАГАТЭ

Россия своим обстрелом маршрута миссии МАГАТЭ нарушила обязательства и показала, как она на самом деле "заинтересована" в проверке оккупированной Запорожской АЭС. Об этом написали советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и спикер МИД Олег Николенко.

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Россия демонстративно бьет по Энергодару и маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину, пишет Подоляк.

"Разрушены дома. Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", – заявил советник главы ОП.

По словам Николенко, РФ нарушает взятые на себя обязательства, усиленно обстреливая маршрут миссии МАГАТЭ.

"Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проход МАГАТЭ", – добавил спикер МИД.

Сегодня, 1 сентября, на ЗАЭС должна прибыть миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. У миссии – три задачи.

Утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могут ехать из соображений безопасности, заявляли местные власти.

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Марко Сировой

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