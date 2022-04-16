"Так выглядит слабость". Ермак показал пролет российской ракеты – видео

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал в Telegram видео с пролетом российской ракеты и заявил, что это проявление слабости армии РФ.

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"Вот так выглядит российская слабость. Эти ракеты летят по жилым домам наших мирных городов, большинство сбиваются героическими ПВО", – подписал видео глава ОП.

По его словам, Россия не может победить Украину и способна только запускать металлолом с чужих территорий. "Потому что в настоящем бою наша армия сильнее", –добавил Ермак.

Прошлой ночью/утром армия РФ наносила удары по Украине, в частности ракеты летели на Николаев, Киев, Александрию, Полтавскую, Львовскую области.

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Марк Сировой

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