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"Так выглядит слабость". Ермак показал пролет российской ракеты – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 10:04
Российская ракета (скриншот видео)

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал в Telegram видео с пролетом российской ракеты и заявил, что это проявление слабости армии РФ.

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"Вот так выглядит российская слабость. Эти ракеты летят по жилым домам наших мирных городов, большинство сбиваются героическими ПВО", – подписал видео глава ОП.

По его словам, Россия не может победить Украину и способна только запускать металлолом с чужих территорий. "Потому что в настоящем бою наша армия сильнее", –добавил Ермак.

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Марк Сировой
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