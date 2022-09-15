Танки, САУ и боеприпасы. Генштаб показал брошенную технику России под Харьковом — фото

При бегстве из Харьковской области российские оккупанты бросали танки, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другую технику. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявили, что при отступлении под Харьковом противник бросал танки, дорогую специальную технику, полевые кухни, САУ, беспилотники в полной комплектации и множество разнокалиберных боеприпасов.

"Вот такой он, "плановый отход" российских оккупантов из Харьковской области", — говорится в сообщении.

Читайте также: Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.