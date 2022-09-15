Танки, САУ и боеприпасы. Генштаб показал брошенную технику России под Харьковом — фото
15.09.2022, 15:38
Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)
При бегстве из Харьковской области российские оккупанты бросали танки, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другую технику. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявили, что при отступлении под Харьковом противник бросал танки, дорогую специальную технику, полевые кухни, САУ, беспилотники в полной комплектации и множество разнокалиберных боеприпасов.
"Вот такой он, "плановый отход" российских оккупантов из Харьковской области", — говорится в сообщении.
- Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- ВСУ "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов, заявили в Пентагоне.
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