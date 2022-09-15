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Танки, САУ и боеприпасы. Генштаб показал брошенную технику России под Харьковом — фото

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15.09.2022, 15:38
Танки, САУ и боеприпасы. Генштаб показал брошенную технику России под Харьковом — фото - Фото
Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

При бегстве из Харьковской области российские оккупанты бросали танки, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другую технику. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что при отступлении под Харьковом противник бросал танки, дорогую специальную технику, полевые кухни, САУ, беспилотники в полной комплектации и множество разнокалиберных боеприпасов. 

"Вот такой он, "плановый отход" российских оккупантов из Харьковской области", — говорится в сообщении. 

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Брошенная техника россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Читайте также: Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго 

Дмитро Гриниченко
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война харьковская область техника контрнаступление ВСУ
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