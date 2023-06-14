Таврическое направление. Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций – генерал ВСУ
Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны продолжают выбивать российских оккупантов с их позиций.
Он отметил, что за минувшие сутки на этом направлении враг потерял почти четыре роты солдат убитыми и ранеными.
Также были уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники оккупантов:
→ 9 танков;
→ 9 единиц БМП;
→ 2 МТЛБ;
→ 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";
→ 4 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";
→ самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт";
→ зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
→ ракетную систему залпового огня "Ураган";
→ 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель";
→ систему радиоэлектронной борьбы "Поле-2";
→ дрон-камикадзе "Shahed-136";
→ 2 бронеавтомобиля "Тигр".
За последние сутки украинские силы уничтожили 6 складов с боеприпасами оккупантов на Таврическом направлении.
- 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
- 14 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ наступает в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, но ведутся тяжелые бои.
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