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Таврическое направление. Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций – генерал ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 13:26
Таврическое направление. Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций – генерал ВСУ - Фото
Александр Тарнавский (Фото: Military Media Center)

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны продолжают выбивать российских оккупантов с их позиций.

Он отметил, что за минувшие сутки на этом направлении враг потерял почти четыре роты солдат убитыми и ранеными.

Также были уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники оккупантов:

→ 9 танков;

→ 9 единиц БМП;

→ 2 МТЛБ;

→ 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";

→ 4 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";

→ самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт";

→ зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";

→ ракетную систему залпового огня "Ураган";

→ 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель";

→ систему радиоэлектронной борьбы "Поле-2";

→ дрон-камикадзе "Shahed-136";

→ 2 бронеавтомобиля "Тигр".

За последние сутки украинские силы уничтожили 6 складов с боеприпасами оккупантов на Таврическом направлении.

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
  • 14 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ наступает в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, но ведутся тяжелые бои.

Читайте также: Бойцы "Альфы" СБУ уничтожили 150 оккупантов и 58 единиц техники за неделю – видео с дронов

Артём Джерипа
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войнаконтрнаступление ВСУтаврическое направление
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