Таврійський напрямок. Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій – генерал ЗСУ
Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують вибивати російських окупантів з їхніх позицій.
Він зазначив, що за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив майже чотири роти вбитими та пораненими.
Також було знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки окупантів:
→ 9 танків;
→ 9 одиниць БМП;
→ 2 МТЛБ;
→ 2 гаубиці 2С19 "Мста-С";
→ 4 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація";
→ самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт";
→ зенітний ракетний комплекс "Стріла-10";
→ ракетну систему залпового вогню "Ураган";
→ 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель";
→ систему радіоелектронної боротьби "Поле-2";
→ дрон-камікадзе "Shahed-136";
→ 2 бронеавтомобілі "Тигр".
За останню добу українські сили знищили 6 складів із боєприпасами окупантів на Таврійському напрямку.
- 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
- 14 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ наступає в напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, але точаться важкі бої.
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