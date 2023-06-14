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Таврійський напрямок. Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій – генерал ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 13:26
Таврійський напрямок. Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій – генерал ЗСУ - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: Military Media Center)

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують вибивати російських окупантів з їхніх позицій.

Він зазначив, що за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив майже чотири роти вбитими та пораненими.

Також було знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки окупантів:

→ 9 танків;

→ 9 одиниць БМП;

→ 2 МТЛБ;

→ 2 гаубиці 2С19 "Мста-С";

→ 4 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація";

→ самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт";

→ зенітний ракетний комплекс "Стріла-10";

→ ракетну систему залпового вогню "Ураган";

→ 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель";

→ систему радіоелектронної боротьби "Поле-2";

→ дрон-камікадзе "Shahed-136";

→ 2 бронеавтомобілі "Тигр".

За останню добу українські сили знищили 6 складів із боєприпасами окупантів на Таврійському напрямку.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 14 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ наступає в напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, але точаться важкі бої.

Читайте також: Бійці "Альфи" СБУ знищили 150 окупантів та 58 одиниць техніки за тиждень – відео з дронів

Артем Джеріпа
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