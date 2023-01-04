"Техники мы завалили очень много". Летчик-бомбардировщик ВСУ – о статистике потерь россиян
О точных цифрах потерь российских оккупантов от действий бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ невозможно говорить из-за специфики работы. Об этом в интервью каналу Бутусов Плюс рассказал полковник Воздушных сил ВСУ Евгений Булацик.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Задания выполняются ночью и днем. Летчик, когда сбрасывает бомбы, он только видит у себя на табло, что бомбы сошли. Но пока они дойдут до земли, он уже в 5-10 км, подтверждения с земли, сколько конкретно уничтожено, редко когда приходят", – рассказал он.
Как выразился командир экипажа Су-24М, "наша задача: тихо пришел, навернул и тихо сбежал".
Но, по словам летчика, "техники мы завалили очень много", особенно в начале полномасштабного вторжения, когда отрабатывали врага целыми колоннами и когда "глушили их в позиционной обороне".
Читайте также: Россия хотела уничтожить ПВО и авиацию Украины в первые дни войны — Забродский
"Лучше за нас это подсчитают металлургические заводы. Когда будут собирать этот весь металлолом – на сколько лет им хватит его еще переплавлять", – пошутил боец седьмой бригады тактической авиации (Староконстантинов).
Он рассказал, что украинские авиаторы не работают по шаблону, исключительно "по книжке", так как в противостоянии с более технологичным и превосходящим количественно врагом это путь к поражению.
Булацик выразил уверенность, что после победы летчики ВС ВСУ напишут свои учебники о новых тактиках.
- Ранее другой летчик ВСУ рассказал, что "мы выполняем задачи, которых нет ни в одном учебнике мира".
- В декабре 2022 года первый зампред оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил: у военного командования Украины "нет поводов для оптимизма" относительно военной авиации РФ и запасов ракет врага.
Смотрите также: Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Комментарии