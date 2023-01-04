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"Техники мы завалили очень много". Летчик-бомбардировщик ВСУ – о статистике потерь россиян

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 10:24
Евгений Булацик (скриншот)

О точных цифрах потерь российских оккупантов от действий бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ невозможно говорить из-за специфики работы. Об этом в интервью каналу Бутусов Плюс рассказал полковник Воздушных сил ВСУ Евгений Булацик.

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"Задания выполняются ночью и днем. Летчик, когда сбрасывает бомбы, он только видит у себя на табло, что бомбы сошли. Но пока они дойдут до земли, он уже в 5-10 км, подтверждения с земли, сколько конкретно уничтожено, редко когда приходят", – рассказал он.

Как выразился командир экипажа Су-24М, "наша задача: тихо пришел, навернул и тихо сбежал". 

Но, по словам летчика, "техники мы завалили очень много", особенно в начале полномасштабного вторжения, когда отрабатывали врага целыми колоннами и когда "глушили их в позиционной обороне".

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"Лучше за нас это подсчитают металлургические заводы. Когда будут собирать этот весь металлолом – на сколько лет им хватит его еще переплавлять", – пошутил боец седьмой бригады тактической авиации (Староконстантинов).

Он рассказал, что украинские авиаторы не работают по шаблону, исключительно "по книжке", так как в противостоянии с более технологичным и превосходящим количественно врагом это путь к поражению.

Булацик выразил уверенность, что после победы летчики ВС ВСУ напишут свои учебники о новых тактиках.

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Євген Пилипенко
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война самолет авиация су-24 воздушные силы Евгений Булацик
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