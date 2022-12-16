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Генерал: У Украины нет поводов для оптимизма касательно военной авиации РФ и запасов ракет

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 15:34
Генерал: У Украины нет поводов для оптимизма касательно военной авиации РФ и запасов ракет - Фото
Михаил Забродский (скриншот из видео Еспресо-ТВ)

Россия имеет достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве с существующей интенсивностью в течение нескольких последующих лет. Также нет поводов для оптимизма относительно российских запасов крылатых ракет воздушного базирования. Об этом пишет первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье, опубликованной информагентством Укринформ.

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В тексте отмечается, что у РФ остается возможность поддержания и наращивания группировки авиации за счет "впечатляющей численности ее боевого состава".

"Россия продолжает перебрасывать из "тыловых" округов авиационную технику для пополнения потерь и имеет еще достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве с существующей интенсивностью в течение нескольких последующих лет", – пишет Забродский.

Что касается крылатых ракет воздушного базирования, особенно современных образцов, то их запасы в России не безграничны, отмечает военный, "впрочем, в этом отсутствует какой-либо повод для оптимизма".

"Просто ожидать и надеяться, что воздушные атаки прекратятся, учитывая нехватку у противника средств поражения, худшее, что можно делать в текущей ситуации. На простой вопрос "когда такое может произойти?", существует не менее простой ответ – никогда", – считает Забродский.

По его словам, поиском выхода из сложившейся ситуации российское руководство занято уже не первый месяц. И некоторые решения уже реализуются. Одно из них основано на "относительной доступности авиационных и ракетных средств поражения для внешней поставки". Это способно устранить для РФ проблемы, связанные с продолжением проектирования или наращиванием производства средств воздушного нападения, убежден Забродский.

  • 23 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат согласился, что ракет в России стало "существенно меньше", однако отметил, что РФ до сих пор производит некоторые из высокоточных ракет.
  • 6 декабря начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что военно-политическое руководство России, вероятно, решило "идти до конца" и потратить практически все запасы ракет в попытке навредить критической инфраструктуре Украины.
Вадим Ребрина
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крылатая ракета Михаил Забродский война авиация
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