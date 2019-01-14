По-украински: Вселенский патриархат показал текст томоса

Подписание томоса (фото - пресс-служба президента)

14 января на сайту Вселенского патриархата опубликовали текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Текст документа доступен на английском, греческом и украинском языках.

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5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. 7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение.

9 января в Стамбуле все члены синода Вселенского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии ПЦУ. 10 января томос вернулся в Украину.