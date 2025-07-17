Telegraph: Келлог и республиканцы склонили Трампа занять более жесткую позицию по России

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Ряд американских чиновников склонили президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении России. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на трех неназванных собеседников в Конгрессе.

Они рассказали, что за кулисами республиканские "ястребы" уже несколько месяцев работают над тем, чтобы склонить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

Центральную роль в этих усилиях сыграл спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, которого, вероятно, исключили из переговоров в пользу специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, миллиардера по недвижимости, который не имел предыдущего дипломатического опыта.

Несмотря на то что Келлог продолжал выполнять роль посредника с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Ситуация начала меняться в последние недели, когда значительное внимание общественности по поддержке Украины было сосредоточено на сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который в мае посетил Киев и предложил законопроект о санкциях против России.

Но поскольку переговоры терпят неудачу, а российский диктатор Владимир Путин наращивает свою военную машину, усиливая удары по Украине, тонкая работа Келлога побудила Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы, отметили журналисты.

Келлог "в последнее время находится на подъеме", заявил помощник конгрессмена в комментарии The Telegraph. Он добавил, что генерал и государственный секретарь США Марко Рубио "продвигают новый подход".

Собеседник среди дипломатов добавил, что Келлог "взял на себя большую роль за последние несколько недель", тогда как Уиткофф погряз в ядерных переговорах с Ираном.