Telegraph: Келлог та республіканці схилили Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Росії

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Низка американських посадовців схилила президента США Дональда Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на трьох неназваних співрозмовників у Конгресі.

Вони розповіли, що за лаштунками республіканські "яструби" вже кілька місяців працюють над тим, щоб схилити Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Центральну роль у цих зусиллях відіграв спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, якого, ймовірно, виключили з переговорів на користь спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, мільярдера з нерухомості, який не мав попереднього дипломатичного досвіду.

Попри те що Келлог продовжував виконувати роль посередника з Україною, у лютому його було усунено від прямих переговорів між Вашингтоном та Москвою.

Ситуація почала змінюватися останніми тижнями, коли значна увага громадськості щодо підтримки України була зосереджена на сенаторі-республіканці Ліндсі Гремі, який у травні відвідав Київ і запропонував законопроєкт про санкції проти Росії.

Але оскільки переговори зазнають невдачі, а російський диктатор Володимир Путін нарощує свою військову машину, посилюючи удари по Україні, тонка робота Келлога спонукала Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви, зазначили журналісти.

Келлог "останнім часом перебуває на підйомі", заявив помічник конгресмена в коментарі The Telegraph. Він додав, що генерал і державний секретар США Марко Рубіо "просувають новий підхід".

Співрозмовник серед дипломатів додав, що Келлог "взяв на себе більшу роль за останні кілька тижнів", тоді як Віткофф загруз у ядерних переговорах з Іраном.