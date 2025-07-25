Telegraph: Сикорский убеждал Келлога возобновить поставки ракет ПВО Украине

В качестве аргумента глава МИД Польши использовал массированную атаку по Киеву, в результате которой было повреждено посольство страны

Кот Келлог (Фото: Fabio Cimaglia/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский звонил спецпосланнику президента США по вопросам Украины Киту Келлогу в начале июля с призывом возобновить поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Сикорский позвонил Келлогу утром 4 июля. Он рассказал, что ночью из-за удара россиян было повреждено посольство Польши в Киеве.

"Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину", — сказал Сикорский.

Во время телефонного разговора именно заявление об ударе по посольству, кажется, больше всего поразило Келлога. То, что произошло потом, можно рассматривать как первое в серии событий, положивших начало повороту президента США Дональда Трампа в отношении Украины, отметили журналисты.

После разговора с Сикорским Келлог позвонил Трампу. Генерал проинформировал президента США о последней атаке и о том, как посольство союзника по НАТО было втянуто в удары. Затем посланник использовал звонок, чтобы продвигать возобновление поставок ракет для систем Patriot в Украину.

Во время разговора Трамп приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки в Киев.

По данным медиа, когда Келлог передавал послание министру обороны, то добавил: если тот ему не верит, то должен позвонить самому президенту США.

2 июля 2025 года Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малыми.

В ночь на 4 июля из-за российской атаки было повреждено здание консульского отдела посольства Польши. Варшава направила Москве ноту.