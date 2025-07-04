МИД Польши направило ноту посольству России после массированной атаки на Украину

В результате российской атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела посольства Польши

Радослав Сикорский (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Министерство иностранных дел Польши направило ноту в посольство России, в которой решительно осудило российские удары по населению Украины. Об этом сообщила пресс-служба польского МИД в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что в результате атаки повреждено здание польской дипломатической миссии.

Министерство иностранных дел Польши подчеркнуло, что это противоречит международному праву, в частности, Венской конвенции 1961 года.

Утром 4 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в результате массированной российской атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела посольства страны. Он добавил, что все сотрудники целы и невредимы.

"Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны", — резюмировал Сикорский.