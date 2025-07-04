МЗС Польщі надіслало ноту посольству Росії після масованої атаки на Україну
Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства Росії, в якій рішуче засудило російські удари по населенню України. Про це у соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомила пресслужба польського МЗС.
У заяві зазначається, що у результаті атаки ушкоджень дістала будівля польської дипмісії.
Зовнішньополітичне відомство Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.
Уранці 4 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства країни. Він додав, що всі співробітники цілі та неушкоджені.
"Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони", – резюмував Сікорський.
- У ніч проти 4 липня Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 з яких було знешкоджено силами ППО.
- Основний напрямок удару – Київ. Відомо про одного загиблого та 26 постраждалих.