МЗС Польщі надіслало ноту посольству Росії після масованої атаки на Україну

У результаті атаки Росії на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі

Радослав Сікорський (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства Росії, в якій рішуче засудило російські удари по населенню України. Про це у соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомила пресслужба польського МЗС.

У заяві зазначається, що у результаті атаки ушкоджень дістала будівля польської дипмісії.

Зовнішньополітичне відомство Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

Уранці 4 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства країни. Він додав, що всі співробітники цілі та неушкоджені.

"Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони", – резюмував Сікорський.