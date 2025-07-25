Telegraph: Сікорський переконував Келлога відновити постачання ракет ППО Україні

Як аргумент глава МЗС Польщі використав масовану атаку по Києву, в результаті якої було пошкоджено посольство країни

Кіт Келлог (Фото: Fabio Cimaglia/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський телефонував спецпосланцю президента США з питань України Кіту Келлогу на початку липня із закликом відновити постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Сікорський зателефонував Келлогу вранці 4 липня. Він розповів, що вночі через удар росіян було пошкоджено посольство Польщі в Києві.

"Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України", – сказав Сікорський.

Під час телефонної розмови саме заява про удар по посольству, видається, найбільше вразила Келлога. Те, що сталося потім, можна розглядати як першу в серії подій, які започаткували поворот президента США Дональда Трампа щодо України, зазначили журналісти.

Після розмови з Сікорським Келлог зателефонував Трампу. Генерал поінформував президента США про останню атаку і про те, як посольство союзника по НАТО було втягнуте в удари. Потім посланець використав дзвінок, щоб просувати відновлення постачань ракет для систем Patriot до України.

Під час розмови Трамп наказав Келлогу зв'язатися з главою Пентагону Пітом Гегсетом, щоб відновити постачання до Києва.

За даними медіа, коли Келлог передавав послання міністру оборони, то додав: якщо той йому не вірить, то має зателефонувати президенту США.

2 липня 2025 року Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.

У ніч проти 4 липня через російську атаку було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. Варшава надіслала Москві ноту.