Темп упал, но за прошлые сутки оккупанты все же недосчитались сотен военных: сводка потерь

По состоянию на утро 18 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 83 460 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили один танк, четыре бронемашины, пять артиллерийских систем и четыре единицы автотехники/автоцистерн. Также 17 ноября уничтожено приблизительно 350 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 17 ноября включительно:

личного состава — около 83 460 человек (+350 за прошедшие сутки);

танков — 2879 (+1);

боевых бронированных машин — 5808 (+4);

артиллерийских систем — 1865 (+5);

РСЗО — 393 (-);

средств ПВО — 209 (-);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 261 (-);

автотехники и автоцистерн — 4366 (+4);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 (+5);

спецтехники — ​​161 (+1);

крылатых ракет — 480 (+6).

Наибольшие потери врага зафиксированы на Лиманском и Авдеевском направлениях.

17 ноября трамписты в Палате представителей США выступили за пересмотр военной помощи – "Украина что, 51-й штат?"

18 ноября британская разведка полагает, что оккупанты опасаются новых масштабных прорывов ВСУ, а часть войск с южного фронта могут бросить на Бахмут.

Вчера в Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма.

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Євген Пилипенко

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