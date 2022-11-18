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Темп упал, но за прошлые сутки оккупанты все же недосчитались сотен военных: сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 09:16
Темп упал, но за прошлые сутки оккупанты все же недосчитались сотен военных: сводка потерь - Фото
Уничтоженная в Украине военная техника РФ (фото - Telegram/Николаевский Ванёк)

По состоянию на утро 18 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 83 460 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили один танк, четыре бронемашины, пять артиллерийских систем и четыре единицы автотехники/автоцистерн. Также 17 ноября уничтожено приблизительно 350 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 17 ноября включительно:

личного состава — около 83 460 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 2879 (+1);
боевых бронированных машин — 5808 (+4);
артиллерийских систем — 1865 (+5);
РСЗО — 393 (-);
средств ПВО — 209 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (-);
автотехники и автоцистерн — 4366 (+4);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 (+5);
спецтехники — ​​161 (+1);
крылатых ракет — 480 (+6).

Наибольшие потери врага зафиксированы на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Євген Пилипенко
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17 ноября война потери сводка генштаб
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