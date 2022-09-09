Терехов: Харьков попал под мощный обстрел из РСЗО, 10 раненых, из них — трое детей

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Российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, в результате "мощного обстрела из РСЗО" пострадал детский сад и возник пожар на одной автозаправке.

Информация о пострадавших уточняется.

Местные паблики сообщают, что над городом поднимаются столбы дыма.

ОБНОВЛЕНО в 14:42. Терехов заявил, что есть попадания в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города.

ОБНОВЛЕНО в 14:51. В результате обстрела были ранены 10 человек, их них трое детей.

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Дмитро Гриниченко

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