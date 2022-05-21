Терехов обещает избавиться от проспекта Жукова в Харькове и всех названий, связанных с РФ

В Харькове будут переименованы все связанные со страной-агрессором топонимы, в том числе и проспект Жукова. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью Зеркалу недели.

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На прошлой неделе Харьковский горсовет переименовал три улицы и один район: проспект Московский стал проспектом Героев Харькова, спуск Белгородский – улицей Героев спасателей, Белгородское шоссе –Харьковским шоссе, а район Московский – Салтовским. На фоне этого Терехова спросили, почему было переименовано только четыре топонима, какова будет судьба проспекта Жукова, и могут ли ему вернуть имя Григоренко.

"Это только начало. Все топонимы, которые так или иначе связаны с РФ или могут быть ее символами, заменим. Мы переименовали Московский проспект, Московский район, потому что это было очень одиозно. Белгородскую трассу, потому что оттуда наступали оккупанты, а также Белгородский спуск", – сказал Терехов.

Он добавил: "Относительно проспекта Жукова и другого, используемого РФ в пропагандистских целях, все будет переименовано".

После принятия закона о декоммунизации проспект Жукова был переименован в честь советского военного Петра Григоренко, который выступал против репрессий в 1938 году, критиковал Сталина, а звание генерал-майора получил лишь после его смерти. Однако горсовет Харькова вернул проспекту старое название – Маршала Жукова.

Из-за переименования проспекта в Харькове несколько лет шли суды, власти города настаивали на том, что проспект должен быть назван в честь Жукова.

Дискуссии велись и по поводу памятника Жукову в Харькове. В мае 2021-го Терехов заявлял, что проспект в городе продолжит носить его имя, а памятник "стоял, стоит и будет стоять".

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Оксана Житнюк

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