Терехов раскрыл детали удара по Харькову: Били "Искандерами", тревогу объявить не успели

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал подробности ракетного удара российских оккупантов по жилому дому утром 6 октября. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, воздушная тревога была объявлена сразу после удара.

"Очень маленькое расстояние. Нужно понимать, что такое расстояние "Искандер" пролетает очень быстро и тревогу объявить не успевают", — сказал Терехов.

Он отметил, что две ракеты прилетели по двум адресам. На местах ударов работают коммунальщики и спасатели.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что уже известно о 27 раненых и погибшем 10-летнем ребенке.

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