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Терехов раскрыл детали удара по Харькову: Били "Искандерами", тревогу объявить не успели

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 11:33
Терехов раскрыл детали удара по Харькову: Били
Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал подробности ракетного удара российских оккупантов по жилому дому утром 6 октября. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, воздушная тревога была объявлена сразу после удара.
"Очень маленькое расстояние. Нужно понимать, что такое расстояние "Искандер" пролетает очень быстро и тревогу объявить не успевают", — сказал Терехов.
Он отметил, что две ракеты прилетели по двум адресам. На местах ударов работают коммунальщики и спасатели. 
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что уже известно о 27 раненых и погибшем 10-летнем ребенке. 
  • Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.
  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

Смотрите также: Удар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось, появились видео и фото теракта

Дмитрий Гриниченко
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