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Терехов розкрив деталі удару по Харкову: Били "Іскандерами", тривогу оголосити не встигли

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 11:33
Терехов розкрив деталі удару по Харкову: Били
Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів подробиці ракетного удару російських окупантів по житловому будинку вранці 6 жовтня. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, повітряну тривогу було оголошено одразу після удару.
"Дуже маленька відстань. Потрібно розуміти, що таку відстань "Іскандер" пролітає дуже швидко і тривогу оголосити не встигають", — сказав Терехов.
Він зазначив, що дві ракети прилетіли на дві адреси. На місцях ударів працюють комунальники та рятувальники.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що вже відомо про 27 поранених і загиблу 10-річну дитину.
  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.
  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео із наслідками удару.

Дивіться також: Удар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилась, з'явилися відео та фото теракту

Дмитро Гриниченко
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