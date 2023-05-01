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"Территория рабства". Данилов объяснил, почему Россия в ее нынешнем виде должна исчезнуть

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 18:32
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов перечислил причины, почему украинцы считают, что Россия в ее современном виде должна исчезнуть. Об этом секретарь СНБО написал в Facebook.

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Данилов заявил, что современная Россия – это территория всеобъемлющего рабства, где насилия воспринимается как норма, а свобода как отклонение: поэтому она должна исчезнуть.

Как отметил секретарь СНБО, в России "доминирует покорное человеческое стадо без чувства достоинства и самоуважения", а им управляют "руководители с психическими расстройствами – комплексами неполноценности, мании величия и преследования".

По мнению Данилова, Россия – это "образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить только находясь по колено в своей или чужой крови", которое не поддается реформам.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на территории России лишены свободы "страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока", уничтожены языки, культуры и история колонизированных народов.

Данилов отметил, что Россия несет коллективную ответственность и вину за преступления путинизма против Украины.

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Наталія Медведєва
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Алексей Данилов война
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