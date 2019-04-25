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25.04.2019, 15:35

Террористы упрощают пересечение границы с Россией ради паспортов

Террористы упрощают пересечение границы с Россией ради паспортов - Фото
Фото: EPA

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин поручил упросить пересечение границы оккупированной части Донецкой области с Россией

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Один из главарей террористов Донбасса Денис Пушилин поручил упростить пересечение "границы" оккупированной части Донецкой области с Россией. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

Он сказал, что упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией нужен для "централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ".

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"Срок до 3 мая текущего года", – заявил Пушилин.

24 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

В Европейском союзе назвали указ Путина о выдаче российских паспортов еще одним посягательством на суверенитет Украины.

"Принятие такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали прочную приверженность украинцев демократии и верховенству права, говорит о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - отмечает спикер ЕС.

ЕС ожидает, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям.

Германия и Франция прямо обвинили Россию в нарушении минских соглашений.

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Теги: война, Донбасс, денис пушилин, владимир путин, паспорт
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