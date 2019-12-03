Тесть Зеленского работает помощником "слуги народа" – ЧЕСНО

Нардеп Олег Бондаренко, у которого работает тесть Зеленского (фото - Дмитрий Ершов/Рух ЧЕСНО)

Владимир Кияшко, отец супруги президента Владимира Зеленского Елены, работает помощником нардепа Слуги народа Олега Бондаренко. Об этом рассказал сам нардеп журналистам Руху ЧЕСНО.

По его словам, Кияшко работает на общественных началах: специализируется на промышленных отходах, хотя и не является профессиональным экологом.

"Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", - прокомментировал сотрудничество Бондаренко.

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Нардеп добавил, что познакомился с отцом супруги президента после парламентских выборов. Тот якобы подошел к нему вместе с другими помощниками – и предложил свою помощь как консультанта.

Справка. Кияшко - кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и сооружения на транспорте". По данным YouControl, ранее был руководителем ООО "Криворижмонолитбуд" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

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