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Тейлор поддержал Рябошапку: В прокуратуре многие злы на него

Тейлор поддержал Рябошапку: В прокуратуре многие злы на него - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
27.12.2019, 08:59

Фактический врио посла США в Украине отметил "мужество и лидерство" Владимира Зеленского и генпрокурора с перезапуском органов прокуратуры

В Государственном департаменте США довольны тем, как происходит реформа прокуратуры в Украине: это назвали "хорошим знаком", как и то, что 55% ее состава уволят. Так сказал на встрече с журналистами временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет Kyiv Post.

"Вероятно, есть много прокуроров, которые не очень довольны такой реформой. Отдаю должное Руслану Рябошапке - он настаивал на этом. Там сейчас много людей, которые злятся на него", - отметил представитель Госдепа.

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По словам Тейлора, он благодарен президенту Владимиру Зеленскому за поддержку Рябошапки с такой реформой, "потому что это сложно, когда вы увольняете столько людей".

"Это показывает мужество и лидерство", - подчеркнул Тейлор.

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