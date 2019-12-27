Тейлор поддержал Рябошапку: В прокуратуре многие злы на него

Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

В Государственном департаменте США довольны тем, как происходит реформа прокуратуры в Украине: это назвали "хорошим знаком", как и то, что 55% ее состава уволят. Так сказал на встрече с журналистами временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет Kyiv Post.

"Вероятно, есть много прокуроров, которые не очень довольны такой реформой. Отдаю должное Руслану Рябошапке - он настаивал на этом. Там сейчас много людей, которые злятся на него", - отметил представитель Госдепа.

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По словам Тейлора, он благодарен президенту Владимиру Зеленскому за поддержку Рябошапки с такой реформой, "потому что это сложно, когда вы увольняете столько людей".

"Это показывает мужество и лидерство", - подчеркнул Тейлор.

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