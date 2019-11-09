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Посол США одобрил реформы Зеленского, включая судебную

Посол США одобрил реформы Зеленского, включая судебную - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.11.2019, 18:13

По мнению Тейлора, достигнут прогресс на пути к "состоятельной, демократической Украине"

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил "решительные шаги к содержательной судебной реформе" и принятие законов, которые позволяют "по-настоящему" реформировать Генеральную прокуратуру. Об этом он написал в колонке на НВ.

Тейлор считает, что достигнут прогресс на пути к "состоятельной, демократической Украине", и в качестве примеров привел также "перезагрузку антикоррупционных институтов", отмену депутатской неприкосновенности, являвшуюся, по словам Тейлора, причиной коррупции, и "акты относительно экономических реформ".

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"Соединенные Штаты с удовольствием поддерживают эти усилия", - заявил глава посольства США.

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судебная реформа неприкосновенность Уильям Тейлор реформа прокуратуры
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