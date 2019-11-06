Начинается второй этап аттестации в ГПУ: что ждет прокуроров

Аттестация прокуроров (Фото: facebook.com/vik.chumak)

Сегодня, 6 ноября, начинается второй этап аттестации прокуроров, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

К тестированию на общие способности и навыки допущены 795 прокуроров ГПУ, успешно сдавший тест на знание и умение применять закон и осуществлять прокурорские полномочия.

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Текстирование состоит из двух блоков: абстрактно-логического и устного, в каждом - по 30 вопросов. На первый блок отводится 20 минут, на второй - 8, прокурорам предлагают сосредотачиваться на правильности ответов, а не на то, чтобы пройти все вопросы. Компьютерная система будет выбирать вопросы, ориентируясь на сложность предыдущих и правильность ответа, постепенно повышая уровень сложности.

Результаты каждого блока оцениваются от 55 до 145 баллов, итоговый балл считается как среднее арифметическое результатов обоих блоков. Проходной балл - 93, успешно сдавшие тест прокуроры будут допущены до третьего этапа аттестации - собеседования.