Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Начинается второй этап аттестации в ГПУ: что ждет прокуроров

Начинается второй этап аттестации в ГПУ: что ждет прокуроров - Фото
Аттестация прокуроров (Фото: facebook.com/vik.chumak)
06.11.2019, 08:28

Успешно сдавшие тест на общие способности будут допущены к собеседованию

Сегодня, 6 ноября, начинается второй этап аттестации прокуроров, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

К тестированию на общие способности и навыки допущены 795 прокуроров ГПУ, успешно сдавший тест на знание и умение применять закон и осуществлять прокурорские полномочия.

Читайте также: Чумак показал фото переаттестации прокуроров: ангар, парты, тесты

Текстирование состоит из двух блоков: абстрактно-логического и устного, в каждом - по 30 вопросов. На первый блок отводится 20 минут, на второй - 8, прокурорам предлагают сосредотачиваться на правильности ответов, а не на то, чтобы пройти все вопросы. Компьютерная система будет выбирать вопросы, ориентируясь на сложность предыдущих и правильность ответа, постепенно повышая уровень сложности.

Результаты каждого блока оцениваются от 55 до 145 баллов, итоговый балл считается как среднее арифметическое результатов обоих блоков. Проходной балл - 93, успешно сдавшие тест прокуроры будут допущены до третьего этапа аттестации - собеседования.

Напишите нам
гпу аттестация переаттестация реформа прокуратуры
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 