The Guardian: Шестерым российским дезертирам выдали французские визы

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Франция выдала временные визы российским военным, дезертировавшим с поля боя в Украине. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что мужчины прибыли в Париж отдельными рейсами за последние несколько месяцев после бегства из России в Казахстан в 2022 и 2023 годах.

Хотя страны Евросоюза обсуждали возможность предоставления убежища российским дезертирам, конкретные решения до сих пор не были приняты. Иван Чувиляев, представитель группы Go By The Forest, помогающей дезертирам, отметил, что это первый случай, когда страна ЕС приняла группу дезертиров без проездных документов или загранпаспортов.

Чувиляев сообщил, что шестерых россиян тщательно проверяли в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться в их "сильной и последовательной антивоенной позиции" перед их въездом во Францию.

Согласно данным The Guardian, среди получивших временные визы были мужчины, воевавшие против Украины, а также призывники и офицеры, избегавшие отправления на фронт. Правозащитник считает, что их приезд во Францию может подтолкнуть других россиян к дезертирству.

По состоянию на 29 апреля 2024 года было известно, что в оккупационной армии самовольно оставили службу более 18 000 российских военных.

1 мая ГУР сообщило о массовом дезертирстве наемников из Непала из частей российской армии, воюющих против Украины.