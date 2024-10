The Guardian: Шістьом російським дезертирам видали французькі візи

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Франція видала тимчасові візи російським військовим, які дезертували з поля бою в Україні. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що чоловіки прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців після втечі з Росії до Казахстану у 2022 та 2023 роках.

Хоча країни Євросоюзу обговорювали можливість надання притулку російським дезертирам, конкретних рішень досі не було ухвалено. Іван Чувіляєв, представник групи Go By The Forest, яка допомагає дезертирам, зазначив, що це перший випадок, коли країна ЄС прийняла групу дезертирів без жодних проїзних документів або закордонних паспортів.

Чувіляєв повідомив, що шістьох росіян ретельно перевіряли протягом кількох місяців, щоб упевнитися в їхній "сильній і послідовній антивоєнній позиції" перед їхнім в'їздом до Франції.

Згідно з даними The Guardian, серед тих, хто отримав тимчасові візи, були чоловіки, які воювали проти України, а також призовники й офіцери, які уникали відправлення на фронт. Правозахисник вважає, що їхній приїзд до Франції може підштовхнути інших росіян до дезертирства.

Станом на 29 квітня 2024 року було відомо, що в окупаційній армії самовільно залишили службу понад 18 000 російських військових.

1 травня ГУР повідомило про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії, які воюють проти України.