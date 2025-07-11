The Hill: Союзники Трампа требуют расследования в отношении Хегсета из-за оружия Украине

Сенаторы-республиканцы обеспокоены тем, что глава Пентагона заморозил военную помощь Украине без одобрения президента США.

Пит Хегсет (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Союзники президента США Дональд Трамп в Сенате США требуют тщательного рассмотрения ситуации с приостановлением поставок оружия Украине, которое было принято в одностороннем порядке министром обороны США Питом Хегсетом. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на неназванного сенатора от Республиканской партии.

Сенаторы утверждают, что сообщения о том, что Хегсет заморозил поставки оружия в Украину без одобрения Трампа, вызывают "серьезные вопросы относительно уровня координации между Белым домом и Пентагоном".

"Это очевидная ошибка на многих уровнях", – заявил собеседник медиа.

По его словам, сенаторы настаивают на том, чтобы Конгресс тщательно рассмотрел этот вопрос, поскольку если Хегсет или высокопоставленные члены его команды намеренно обходят главнокомандующего, это создает "серьезную проблему, которую необходимо решить".

Источник The Hill подчеркнул, что, помимо отсутствия координации между ветвями власти США, тревогу вызывает сам факт приостановления поставок оружия Украине.

"Мне тревожно слышать, что могли быть и другие паузы или что эта пауза длилась дольше, чем кому-либо из нас известно. Речь идет не о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, речь идет об Украине", – заявил он.