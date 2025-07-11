The Hill: Союзники Трампа вимагають розслідування щодо Гегсета через зброю Україні

Сенатори-республіканці занепокоєні тим, що глава Пентагону заморозив військову допомогу Україні без схвалення президента США

Піт Гегсет (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Союзники президента США Дональда Трампа у верхній палаті Конгресу вимагають ретельного розгляду ситуації із призупиненням постачання зброї Україні, яке було ухвалено одноосібно міністром оборони США Пітом Гегсетом. Про це повідомляє The Hill із посиланням на неназваного сенатора від Республіканської партії.

Сенатори стверджують, що повідомлення про те, що Гегсет заморозив постачання зброї до України без схвалення Трампа, викликають "серйозні питання щодо рівня координації між Білим домом і Пентагоном".

"Це явна помилка на багатьох рівнях", – сказав співрозмовник медіа.

За його словами, сенатори наполягають, щоб Конгрес ретельно розглянув це питання, адже якщо Гегсет або високопоставлені члени його команди навмисно обходять головнокомандувача, це створюю "серйозну проблему, яку необхідно вирішити".

Співбесідник The Hill наголосив, що окрім відсутності координації між гілками влади США, тривогу викликає сам факт призупинення постачання зброї Україні.

"Мені тривожно чути, що могли бути й інші паузи, або що ця пауза тривала довше, ніж будь-хто з нас знає. Це не те щоб ми говорили про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, це Україна", – заявив він.