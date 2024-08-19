The Sunday Times: Лондон решил прямо признавать, что ВСУ применяют британское оружие в РФ
Премьер Великобритании Кир Стармер и министр обороны Джон Гили решили быть открытыми в вопросе применения Украиной британского оружия на территории России. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве страны.
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Как отмечается в публикации, это не столько смена политики, сколько коррекция тона, направленная на то, чтобы прозрачнее освещать роль Великобритании в поддержке Украины.
Лондон, в частности, оперативно подтвердил использование украинских военных танков Challenger 2 в Курской области. Также известно, что Силы обороны используют британские дроны, хотя их тип не разглашается, напоминают журналисты.
Источник в правительстве подчеркнул, что Великобритания не будет уклоняться от признания факта применения ее оружия в России в рамках обороны Украины.
"Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поводу поддержки Британии в этот критический момент, и полусерьезный или неопределенный ответ мог бы показать это", – заявил собеседник.
- 15 августа 2024 года Минобороны Британии заявило, что Украина может использовать полученное от страны оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.
- 17 августа The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта.
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