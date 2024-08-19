The Sunday Times: Лондон решил прямо признавать, что ВСУ применяют британское оружие в РФ

Источник в правительстве подчеркнул, что Великобритания не будет уклоняться от признания факта применения ее оружия в России в рамках обороны Украины

Кир Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Премьер Великобритании Кир Стармер и министр обороны Джон Гили решили быть открытыми в вопросе применения Украиной британского оружия на территории России. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

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Как отмечается в публикации, это не столько смена политики, сколько коррекция тона, направленная на то, чтобы прозрачнее освещать роль Великобритании в поддержке Украины.

Лондон, в частности, оперативно подтвердил использование украинских военных танков Challenger 2 в Курской области. Также известно, что Силы обороны используют британские дроны, хотя их тип не разглашается, напоминают журналисты.

Источник в правительстве подчеркнул, что Великобритания не будет уклоняться от признания факта применения ее оружия в России в рамках обороны Украины.

"Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поводу поддержки Британии в этот критический момент, и полусерьезный или неопределенный ответ мог бы показать это", – заявил собеседник.

15 августа 2024 года Минобороны Британии заявило, что Украина может использовать полученное от страны оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

17 августа The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта.

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