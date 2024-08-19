The Sunday Times: Лондон вирішив прямо визнавати, що ЗСУ застосовують британську зброю у РФ

Джерело в уряді підкреслило, що Велика Британія не ухилятиметься від визнання факту застосування її зброї в Росії в рамках оборони України

Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Джон Гілі вирішили бути відкритими у питанні застосування Україною британської зброї на території Росії. Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді країни.

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Як зазначається в публікації, це не стільки зміна політики, скільки корекція тону, спрямована на те, щоб прозоріше висвітлювати роль Великої Британії у підтримці України.

Лондон, зокрема, оперативно підтвердив використання українськими військовими танків Challenger 2 у Курській області. Також відомо, що Сили оборони використовують британські дрони, хоча їхній тип не розголошується, нагадують журналісти.

Джерело в уряді підкреслило, що Велика Британія не ухилятиметься від визнання факту застосування її зброї в Росії в рамках оборони України.

"Ми не хочемо жодної невизначеності або нервозності з приводу підтримки Британії в цей критичний момент, і напівсерйозна або невизначена відповідь могла б показати це", – заявив співрозмовник.

15 серпня 2024 року Міноборони Британії заявило, що Україна може використовувати отриману від країни зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

17 серпня The Times писало, що США фактично перешкоджають Україні використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії через побоювання президента Джо Байдена щодо можливого загострення конфлікту.

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