The Sunday Times: Лондон вирішив прямо визнавати, що ЗСУ застосовують британську зброю у РФ
Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Джон Гілі вирішили бути відкритими у питанні застосування Україною британської зброї на території Росії. Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді країни.

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Як зазначається в публікації, це не стільки зміна політики, скільки корекція тону, спрямована на те, щоб прозоріше висвітлювати роль Великої Британії у підтримці України.

Лондон, зокрема, оперативно підтвердив використання українськими військовими танків Challenger 2 у Курській області. Також відомо, що Сили оборони використовують британські дрони, хоча їхній тип не розголошується, нагадують журналісти.

Джерело в уряді підкреслило, що Велика Британія не ухилятиметься від визнання факту застосування її зброї в Росії в рамках оборони України. 

"Ми не хочемо жодної невизначеності або нервозності з приводу підтримки Британії в цей критичний момент, і напівсерйозна або невизначена відповідь могла б показати це", – заявив співрозмовник.

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