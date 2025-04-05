The Telegraph: Макрон может представлять Европу на переговорах с Путиным

Источник в Елисейском дворце сообщил, что французский президент готов взять на себя эту роль

Эмманюэль Макрон (Фото: Thibaud Moritz/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать главным представителем Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Некоторые участники "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы Макрон взял на себя руководство по привлечению России в рамках усилий по поддержке Киева.

The Telegraph пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер были выделены как наиболее вероятные собеседники с Москвой. Однако британский премьер не намерен проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Лондона по поддержке Украины.

Источник в Елисейском дворце сообщил, что французский президент готов взять на себя эту роль, "когда придет подходящее время".

Медиа напомнило, что Макрон позиционирует себя как посредник между Европой и Путиным с начала своего полномасштабного вторжения России. Он решил оставить открытыми дипломатические каналы с Москвой дольше, чем кто-либо в Европе, несмотря на резкую критику его действий.

Но он прекратил какие-либо прямые контакты с Кремлем, когда ему стало очевидно, что Путин не намерен останавливать свое вторжение.

На вопрос, пора ли возобновить контакты с российским диктатором, представитель Елисейского двора сказал The Telegraph: "Пожалуй, еще нет".

17 февраля 2025 года сообщалось, что Украина хочет, чтобы Европа как можно скорее выдвинула представителя для участия в потенциальных мирных переговорах по урегулированию войны.

27 марта Зеленский заявил, что Украина и европейские союзники согласовали, что Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Великобритания.

29 марта Стубб заявил, что Европа должна создать собственную команду для переговоров, а также назначить специального представителя по вопросам Украины.