The Telegraph: Макрон може представляти Європу на переговорах з Путіним

Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що французький президент готовий взяти на себе цю роль

Емманюель Макрон (Фото: Thibaud Moritz/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон може стати головним представником Європи у переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Деякі учасники "коаліції охочих" наполягають на тому, щоб Макрон узяв на себе кермо залучення Росії в рамках зусиль щодо підтримки Києва.

The Telegraph пише, що Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер були виділені як найімовірніші співрозмовники з Москвою. Однак британський прем'єр не планує проводити переговори з Путіним у межах зусиль Лондона з підтримки України.

Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що французький президент готовий взяти на себе цю роль, "коли настане відповідний час".

Медіа нагадало, що Макрон позиціює себе як посередник між Європою і Путіним з початку свого повномасштабного вторгнення Росії. Він вирішив залишити відкритими дипломатичні канали з Москвою довше, ніж будь-хто в Європі, попри різку критику його дій.

Але він припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру зупиняти своє вторгнення.

На запитання, чи настав час відновити контакти з російським диктатором, представник Єлисейського палацу сказав The Telegraph: "Мабуть, ще ні".

17 лютого 2025 року повідомлялося, що Україна хоче, аби Європа якнайшвидше висунула представника для участі в потенційних мирних переговорах щодо врегулювання війни.

27 березня Зеленський заявив, що Україна та європейські союзники погодили, що Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Британія.

29 березня Стубб заявив, що Європа має створити власну команду для переговорів, а також призначити спеціального представника з питань України.