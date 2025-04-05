The Telegraph: Макрон може представляти Європу на переговорах з Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон може стати головним представником Європи у переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Деякі учасники "коаліції охочих" наполягають на тому, щоб Макрон узяв на себе кермо залучення Росії в рамках зусиль щодо підтримки Києва.
The Telegraph пише, що Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер були виділені як найімовірніші співрозмовники з Москвою. Однак британський прем'єр не планує проводити переговори з Путіним у межах зусиль Лондона з підтримки України.
Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що французький президент готовий взяти на себе цю роль, "коли настане відповідний час".
Медіа нагадало, що Макрон позиціює себе як посередник між Європою і Путіним з початку свого повномасштабного вторгнення Росії. Він вирішив залишити відкритими дипломатичні канали з Москвою довше, ніж будь-хто в Європі, попри різку критику його дій.
Але він припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру зупиняти своє вторгнення.
На запитання, чи настав час відновити контакти з російським диктатором, представник Єлисейського палацу сказав The Telegraph: "Мабуть, ще ні".
- 17 лютого 2025 року повідомлялося, що Україна хоче, аби Європа якнайшвидше висунула представника для участі в потенційних мирних переговорах щодо врегулювання війни.
- 27 березня Зеленський заявив, що Україна та європейські союзники погодили, що Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Британія.
- 29 березня Стубб заявив, що Європа має створити власну команду для переговорів, а також призначити спеціального представника з питань України.