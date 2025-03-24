The Telegraph: Трампа все больше злят непрекращающиеся обстрелы Украины и России

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президента США Дональда Трампа все больше злят атаки, которые не прекращаются, несмотря на обещание России и Украины о "мини-перемирии". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собеседников, близких к американскому лидеру.

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Неназванные собеседники вечером 23 марта дали понять, что Трамп готов дождаться "выгодной сделки", имея в виду перемирие между Украиной и Россией. Однако, по словам некоторых из них, лидера США "все больше злят" продолжающиеся ракетные и дроновые атаки как по Украине, так и по России.

"Он будет разочарован, если они [Украина и Россия] продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики", – сказал один человек, близкий к администрации.

Отмечается, что приближенные к Трампу люди говорят, что в Белом доме сохраняется спокойная обстановка и нужно "доверяться процессу".