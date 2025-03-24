The Telegraph: Трампа дедалі більше злять безперервні обстріли України та Росії
Президента США Дональда Трампа дедалі більше злять атаки, які не припиняються, попри обіцянку Росії та України про "мініперемир'я". Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на співрозмовників, близьких до американського лідера.
Неназвані співрозмовники ввечері 23 березня дали зрозуміти, що Трамп готовий дочекатися "вигідної угоди", маючи на увазі перемир'я між Україною та Росією. Однак, за словами деяких з них, лідера США "дедалі більше злять" ракетні та дронові атаки, що тривають, як по Україні, так і по Росії.
"Він буде розчарований, якщо вони [Україна та Росія] продовжать бомбардувати інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики", – сказала одна людина, близька до адміністрації.
Зазначається, що наближені до Трампа люди кажуть, що у Білому домі зберігається спокійна ситуація і потрібно "довірятися процесу".
- У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 із них. У кількох областях є наслідки ворожих ударів.
- У ніч на 24 березня Росія знову вдарила по Київській області та Запоріжжю дронами. Чоловік отримав поранення.