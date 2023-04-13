Ткаченко: Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен оборота в год. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LIGA.net, которое выйдет в пятницу, 14 апреля.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", — объясняет министр.

По его словам, еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes".

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.

Читайте также: Минкульт показал, что после себя оставила УПЦ МП в помещении Киево-Печерской лавры. Ответ УПЦ

Юрій Смірнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.