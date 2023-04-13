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Ткаченко: Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 20:00
Ткаченко: Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум - Фото
Александр Ткаченко (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен оборота в год. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LIGA.net, которое выйдет в пятницу, 14 апреля.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", — объясняет министр.

По его словам, еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes".

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Юрій Смірнов
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