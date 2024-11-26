Топ-адмирал НАТО заявил, что Европа должна "проснуться", чтобы выиграть гонку вооружений

Пьер Вандье считает, что Европе следует поучиться у военных США подходам к технологиям и модернизации

Пьер Вандье (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Европа должна тратить больше средств, быть быстрее и сокращать бюрократию, чтобы выиграть новую глобальную гонку вооружений, считает командующий Объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье. Такое мнение французский адмирал высказал в интервью газете Politico.

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"Европа не может выиграть предстоящую гонку вооружений по правилам, которые она навязала себе сегодня", – сказал Вандье в своем первом интервью после того, как пришел на должность в конце сентября.

По его словам, европейские производители оружия сталкиваются с преградами в виде "чрезмерного выполнения требований".

"Вы должны продемонстрировать, что все идеально в [оборудовании], которое вы собираетесь поставить через 15 лет, что ни один болт не будет потерян", – сказал Вандье.

Он выразил надежду, что в следующем году саммит НАТО в Гааге даст послание Европейскому Союзу: "Если вы хотите остаться в гонке вооружений, измените свои правила".

Комментарии Вандье прозвучали в тот момент, когда Европа стремится перевооружиться в ответ на вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину. Страны ЕС работают над увеличением производства оружия, но все еще отстают от России в производстве боеприпасов, отметили журналисты.

Программы вооружения также слишком медленные и недостаточно гибкие, сказал адмирал, добавив, что, например, французские фрегаты ждут годами должное обновление боевого режима, тогда как некоторые американские военные корабли можно модернизировать ежедневно. По его мнению, Европе следует поучиться у военных США подходам к технологиям и модернизации.

"Их энтузиазм и способность принимать риски – это база. В Европе мы не рискуем", – отметил он.

Также он выразил мнение, что из-за того, как развивается ситуация в Азии, для США важно, чтобы в Европе также была мощная оборонная промышленность. Адмирал выразил уверенность, что европейский оборонно-промышленный комплекс может быть "чем-то гораздо больше, чем подрядчиком" для американских компаний.

"Я настроен оптимистично, и имею послание: пора проснуться. Мы действительно можем делать большие вещи, а это значит, что мы должны правильно использовать деньги, больше рисковать, пробовать больше", — подчеркнул Вандье.

17 октября Зеленский заявил, что к 2025 году Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения членов ЕС.

24 ноября Писториус сказал, что Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за год.