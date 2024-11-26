Топадмірал НАТО заявив, що Європа повинна "прокинутися", щоб виграти гонку озброєнь

П’єр Вандьє вважає, що Європі варто повчитися у військових США підходам до технологій та модернізації

П’єр Вандьє (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Європа має витрачати більше коштів, бути швидшою та скорочувати бюрократію, щоб виграти нову глобальну гонку озброєнь, вважає командувач Об’єднаних сил НАТО з питань трансформації П’єр Вандьє. Таку думку французький адмірал висловив у інтерв’ю газеті Politico.

"Європа не може виграти майбутньої гонки озброєнь за правилами, які вона нав’язала собі сьогодні", – сказав Вандьє у своєму першому інтерв’ю після того, як прийшов на посаду наприкінці вересня.

За його словами, європейські виробники зброї стикаються з перепонами у вигляді "надмірного виконання вимог".

"Ви повинні продемонструвати, що все ідеально в [обладнанні], яке ви збираєтеся поставити через 15 років, що жодного болта не буде втрачено", – сказав Вандьє.

Він висловив сподівання, що наступного року саміт НАТО в Гаазі дасть послання Європейському Союзу: "Якщо ви хочете залишитися в гонці озброєнь, змініть свої правила".

Коментарі Вандьє прозвучали в той момент, коли Європа прагне переозброїтися у відповідь на вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну. Країни ЄС працюють над збільшенням виробництва зброї, але все ще сильно відстають від Росії у виробництві боєприпасів, зазначили журналісти.

Програми озброєння також надто повільні та недостатньо гнучкі, сказав адмірал, додавши, що, наприклад, французькі фрегати чекають роками на належне оновлення бойового режиму, тоді як деякі американські військові кораблі можна модернізувати щодня. На його думку, Європі варто повчитися у військових США підходам до технологій та модернізації.

"Їхній ентузіазм і спроможність приймати ризики – це база. У Європі ми не ризикуємо", – зазначив він.

Також він висловив думку, що через те, як розвивається ситуація в Азії, для США важливо, аби у Європі також була потужна оборонна промисловість. Адмірал висловив впевненість, що європейський оборонно-промисловий комплекс може бути "чимось набагато більшим, аніж підрядником" для американських компаній.

"Я налаштований оптимістично і маю послання: настав час прокинутися. Ми насправді можемо робити великі речі, а це означає, що ми повинні правильно використовувати гроші, більше ризикувати, пробувати більше", – наголосив Вандьє.

17 жовтня Зеленський заявив, що до 2025 року Путін хоче зрівнятися з рівнем виробництва озброєння членів ЄС.

24 листопада Пісторіус сказав, що Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік.