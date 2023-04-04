Топ-перебежчик спецслужб России: Что мы узнали из его интервью о Путине

В октябре 2022 года из России сбежал высокопоставленный офицер Федеральной службы охраны капитан Глеб Каракулов. Он дал интервью изданию Досье.

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Каракулов служил в ФСО с 2010 года, в том числе – более полугода после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и сбежал в Турцию 14 октября 2022 года во время командировки в Казахстан. В спецслужбе российского диктатора Владимира Путина он отвечал за телефонную связь.

Сейчас Каракулов заявляет, что осуждает войну и считает Путина военным преступником.

LIGA.net выбрала 15 наиболее ярких цитат из его интервью.

Сотрудники ФСО любят обсуждать и "смакуют" войну в Украине.

- "И я прямо оказался в гуще обсуждения, знаете, даже смакования всего, что происходит на войне".

- "Я как-то не особо хотел с кем-то общаться, когда все вокруг смакуют кровопролитие".

В жизни Путин такой же, как в телевизоре.

- "Все, что в телевизоре показывают, – манера поведения, манера держаться, – я думаю, все ровно то же самое. Никаких сверхискажений нет, все, как в телевизоре... Общение, свидетелем которого я был, — там все было в рамках приличия, я бы не сказал, что там какая-то сверхагрессия".

Сотрудники ФСО высказываются о Путине с обожанием.

- "Называют шефом, всячески боготворят. Только в этом плане обсуждают".

Путин не пользуется интернетом и мобильным телефоном, смотрит ТВ.

- "Он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. Вся информация, которую он получает, – только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме".

- "Российское телевидение – это обязательное требование при подготовке резиденции к визиту президента. При подготовке требование, чтобы там вещали именно российские каналы, например "Россия". Штуки четыре телеканалов, "Россия" обязательно".

Путин до сих пор сидит на самоизоляции из-за коронавируса.

- "Мы серьезно две недели сидим на карантине перед любым мероприятием, даже если оно длится 15 или 20 минут. Создается пул сотрудников, которые прошли эту очистку — отсидели двухнедельный карантин. Они считаются чистыми и могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным".

- "Все немножко в недоумении, почему это до сих пор продолжается. Потому что как минимум всех заставили вакцинироваться. Все проходят диспансеризацию, следят за своим здоровьем, проходят ПЦР-тестирование. Знаю, что все адъютанты президента сдают чуть ли не по несколько раз в день ПЦР-тесты".

- "Он до 2020 года очень часто бывал в поездках. Потом он сел в бункер и, может быть, одну или три командировки в год проведет".

У нет Путина критичных проблем со здоровьем.

- "Если, может быть, и есть какие-то проблемы со здоровьем, то они просто из-за возраста. Наверное, они есть. Но ничего такого сверхкритичного".

- "В плане здоровья у него, наверное, лучше, чем у многих других людей его возраста. У него ежегодные медицинские проверки".

Дети Путина.

- "Для многих людей не секрет, что у него есть дети, которых он почему-то называет "эти женщины"... у Екатерины есть адъютант".

Спецпоезд Путина появился в 2014 или 2015 году.

- "Выглядит как обычный поезд, абсолютно такой же, как и все остальные, серые с красной полосой, поезда РЖД... Потому что он менее заметный. Потому что самолеты все отображаются на соответствующих сервисах. А поезд – сколько таких серых поездов? Тем более они нигде не отслеживаются, на каком-нибудь информационном ресурсе... Часто его начали использовать, наверное, где-то в августе – сентябре 2021 года".

- "У президента есть переговорная кабина, которую мы возим в каждую загранкомандировку. Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка".

У Путина есть одинаковые кабинеты в разных местах, чтобы было непонятно, где он находится.

- "У него кабинеты что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огареве – они одинаковые, там все абсолютно идентичное... Ребята делились с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает. Пригоняют самолет, едет кортеж. А на самом деле он остается в Сочи".

В ФСО почти 100% поддерживают вторжение в Украину.

- "Половина в ФСО считает, что надо было еще в 2014 году ракетами разбомбить Майдан в Киеве. А другие: "А чего, а как иначе [надо было поступить сейчас с Украиной]?" Честно, я надеялся, что будут люди, которые хотя бы в частных беседах будут хоть как-то говорить: "Ребята, ну вообще-то это война, вообще люди гибнут". Я надеялся, что будут звучать такие фразы. К сожалению, такие фразы не звучат, и почти 100% за Путина".

В марте в сети появилась запись якобы разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера, бывшего сенатора Совфеда РФ Фархада Ахмедова. Они в течение 35 минут обсуждали войну РФ против Украины, дальнейшую судьбу государства-террориста и критиковали российского диктатора Владимира Путина.

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Наталія Медведєва

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