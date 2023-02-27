Топ-республиканец заступился за Байдена из-за Украины. Ответ на критику сторонников Трампа
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол отверг критику президента Джо Байдена за визит в Киев от свои однопартийцев из Республиканской партии. Об этом он сказал в интервью каналу ABC News.
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Ряд сторонников 45-го президента США Дональда Трампа критикуют Байдена за поездку в Украину, когда в городе Восточная Палестина, штат Огайо, потерпел крушение поезд, перевозивший токсичные вещества.
Это обострило дебаты в Республиканской партии насчет того, следует ли продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.
По словам Маккола, подобные дебаты — это ложный выбор. Он отметил, что Байден должен был отправиться в Огайо, но это не значит, что США должны игнорировать внешнюю политику.
"Это борьба за глобальный баланс сил, с которой мы сталкиваемся. прямо сейчас", — сказал конгрессмен.
- Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.
- Маккол (штат Техас) и конгрессмен Майк Тернер (штат Огайо) заявляли, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
- Маккол говорил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму, — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.
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