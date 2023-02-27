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Топ-республиканец заступился за Байдена из-за Украины. Ответ на критику сторонников Трампа

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 12:06
Топ-республиканец заступился за Байдена из-за Украины. Ответ на критику сторонников Трампа - Фото
Майкл Маккол (Фото: EPA)

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол отверг критику президента Джо Байдена за визит в Киев от свои однопартийцев из Республиканской партии. Об этом он сказал в интервью каналу ABC News.

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Ряд сторонников 45-го президента США Дональда Трампа критикуют Байдена за поездку в Украину, когда в городе Восточная Палестина, штат Огайо, потерпел крушение поезд, перевозивший токсичные вещества. 

Это обострило дебаты в Республиканской партии насчет того, следует ли продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине. 

По словам Маккола, подобные дебаты — это ложный выбор. Он отметил, что Байден должен был отправиться в Огайо, но это не значит, что США должны игнорировать внешнюю политику. 

"Это борьба за глобальный баланс сил, с которой мы сталкиваемся. прямо сейчас", — сказал конгрессмен.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем. 

Читайте также: Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины"

Дмитро Гриниченко
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Майкл МакКол война дональд трамп республиканская партия военная помощь джо байден
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