Топ-генерал США: Армия России сейчас на 15% больше, чем когда она вторглась в Украину

Кристофер Каволи заявил, что количество воюющих против Украины оккупантов увеличилось с 360 000 до 470 000 человек

Кристофер Каволи (Фото: ЕРА)

За последний год численность воюющих против Украины оккупационных войск выросла на 15%. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи для Business Insider.

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"За последний год РФ увеличила численность своих войск с 360 000 до 470 000", – сказал он, добавив, что увеличение численности связано с повышением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.

По словам генерала, это означает, что Россия может увеличить "число призывников на 2 миллиона в ближайшие годы".

"Таким образом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой большой армией на континенте", – сказал он.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Член оборонного комитета Совета Юрий Здебский заявил LIGA.net, что демобилизация не ко времени, поскольку Украина должна быть готова к российскому наступлению.

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