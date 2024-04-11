Топ-генерал США: Армия России сейчас на 15% больше, чем когда она вторглась в Украину
За последний год численность воюющих против Украины оккупационных войск выросла на 15%. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи для Business Insider.
"За последний год РФ увеличила численность своих войск с 360 000 до 470 000", – сказал он, добавив, что увеличение численности связано с повышением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.
По словам генерала, это означает, что Россия может увеличить "число призывников на 2 миллиона в ближайшие годы".
"Таким образом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой большой армией на континенте", – сказал он.
- 11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- Член оборонного комитета Совета Юрий Здебский заявил LIGA.net, что демобилизация не ко времени, поскольку Украина должна быть готова к российскому наступлению.
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