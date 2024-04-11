Топгенерал США: Армія Росії зараз на 15% більша, ніж коли вона вторглася в Україну

Кристофер Каволі заявив, що кількість окупантів, які воюють проти України, збільшилася з 360 000 до 470 000 осіб

Кристофер Каволі (Фото: ЕРА)

За останній рік чисельність окупаційних військ, що воюють проти України, зросла на 15%. Про це заявив верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі для Business Insider.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"За останній рік РФ збільшила чисельність своїх військ з 360 000 до 470 000", – сказав він, додавши, що збільшення чисельності пов’язане з підвищенням Росією призовного віку з 27 до 30 років.

За словами генерала, це означає, що Росія може збільшити "кількість призовників на 2 мільйони на найближчі роки".

"Таким чином, Росія знаходиться на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті", – сказав він.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Член оборонного комітету Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що демобілізація не на часі, оскільки Україна має бути готовою до російського наступу.

Читайте також: Топгенерал США Каволі: Без допомоги Штатів Росія скоро матиме перевагу у снарядах 10:1