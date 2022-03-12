Топливо, поддержка беженцев, Мелитополь, ВСУ – мощь. Главное из обращения Зеленского

Кабмин согласовал отмену НДС и акциза на топливо, чтобы не было его дефицита в стране, а цены не росли. Рада должна срочно проголосовать за это решение. Об этом и о многом другом в ежедневном обращении говорил президент Владимир Зеленский.

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→ Правительство согласовало отмену НДС и акциза на топливо. Теперь дело за депутатами.

→ Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении беженцев. Громады минимум 10 областей получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем.

→ Против оккупантов в захваченном ими Мелитополе утром вышло на митинг более двух тысяч человек. Москва, не стыдно? Если в Мелитополе выходят 2000 человек, то сколько должно быть в Москве митингующих против войны?

→ Ночью и сегодня постоянно говорил с партнерами о похищении мэра Мелитополя. Позвонил Шольцу и Макрону. Украина ожидает, чтобы лидеры мира показали, как они могут повлиять на ситуацию, хотя бы освободив одного человека.

→ Украина отправляет гумпомощь везде, куда нужно, но ее решения мало: нужно решение оккупантов.

→ ВСУ делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну: потери российских войск колоссальны. Наши 17 дней войны – самый большой удар по армии РФ за десятки лет.

→ В большинстве армий мира нет столько всего, сколько мы развалили техники россиян за две недели с хвостиком. Но они заводят новые и новые колонны, пытаются взять нас количеством.

→ Сейчас не может быть внутренних расколов. Только поддержка друг друга по всей стране.

→ Продолжаем работу с европейцами по двум направлениям: а) вступление Украины в ЕС и б) новый пакет санкций против России, чтобы побудить ее к миру.

→ Напоследок. Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах, выполнять свою работу на 100%, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что нужно для нашей обороны. Потому что это отечественная, народная война за нашу независимость – не просто государства, а всего украинского.

Глава Минобороны Резников – украинцам: "Не пытайтесь прожить на сбережения. Работайте. Учимся жить в новых условиях".

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Евгений Пилипенко

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