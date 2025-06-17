Торговое представительство России в Швеции атаковал дрон с краской
Торговое представительство России в Швеции пожаловалось на "атаку" беспилотника. Об этом сообщает посольство РФ в стране.
Россияне заявили, что в ночь на 17 июня неизвестный дрон якобы залетел на территорию дипломатического представительства и скинул пакет с краской на землю перед главным входом в Торговое представительство.
"Это нападение продолжило серию подобных недавних нападений на российское представительство в Швеции, поставив под угрозу безопасность персонала миссии и нанеся ущерб ее имуществу", – сказано в сообщении.
Посольство, ссылаясь на статью вторую российско-шведского двустороннего соглашения о правах и обязанностях Торгового представительства, заявило, что организация является частью дипломатической миссии России в Швеции. И на ее территории и помещения распространяются иммунитеты и привилегии Венской конвенции о дипломатических отношениях, включая пункт о том, что страна пребывания должна обеспечивать защиту и неприкосновенность иностранных представительств.
В посольстве РФ обвинили власть Швеции в "невыполнении обязательств международного права" и потребовали исправить сложившуюся ситуацию.
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