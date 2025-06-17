Торговое представительство России в Швеции атаковал дрон с краской

В посольстве заявили, что власти Швеции якобы не соблюдают международное право

Посольство России в Швеции (Фото: facebook.com/RusEmbassySweden)

Торговое представительство России в Швеции пожаловалось на "атаку" беспилотника. Об этом сообщает посольство РФ в стране.

Россияне заявили, что в ночь на 17 июня неизвестный дрон якобы залетел на территорию дипломатического представительства и скинул пакет с краской на землю перед главным входом в Торговое представительство.

"Это нападение продолжило серию подобных недавних нападений на российское представительство в Швеции, поставив под угрозу безопасность персонала миссии и нанеся ущерб ее имуществу", – сказано в сообщении.

Посольство, ссылаясь на статью вторую российско-шведского двустороннего соглашения о правах и обязанностях Торгового представительства, заявило, что организация является частью дипломатической миссии России в Швеции. И на ее территории и помещения распространяются иммунитеты и привилегии Венской конвенции о дипломатических отношениях, включая пункт о том, что страна пребывания должна обеспечивать защиту и неприкосновенность иностранных представительств.

В посольстве РФ обвинили власть Швеции в "невыполнении обязательств международного права" и потребовали исправить сложившуюся ситуацию.