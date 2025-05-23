В США выдвинуто обвинение подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля
Федеральный суд США выдвинул два обвинения в убийстве первой степени мужчине, подозреваемом в нападении, в результате которого погибли двое работников израильского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщила исполняющая обязанности федерального прокурора Жанин Пирро на прессбрифинге.
"Мы продолжим расследование этого как преступления на почве ненависти и как преступления терроризма", – сказала Пирро журналистам.
31-летний Элиас Родригес обвиняется в открытии огня по двум людям вечером 21 мая, когда они выходили с мероприятия для молодых специалистов и дипломатов, организованного Американским еврейским комитетом – правозащитной группой, которая борется с антисемитизмом и поддерживает Израиль.
По данным обвинительных документов, Родригес сказал полиции на месте происшествия, что он это "сделал для Палестины и Газы".
Кроме умышленного убийства первой степени, Родригесу также предъявлены обвинения в убийстве иностранных чиновников, смерти с применением огнестрельного оружия и использовании оружия при совершении насильственного преступления.
Во время первого судебного заседания в четверг Родригес отказался от права на рассмотрение вопроса о содержании под стражей. Предварительное слушание по делу назначено на 18 июня.
Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сообщил, что следствию "известно об определенных произведениях, якобы написанных подозреваемым".
Вечером 21 мая в соцсетях появилось сообщение с анонимного аккаунта, которое, как подтвердила The New York Times, принадлежит Родригесу.
В нем, под названием "Эскалация ради Газы, возвращение войны домой", критиковались правительства Израиля и США, а также действия израильских военных против палестинцев.
Элиас Родригес родился и вырос в Чикаго, а в 2018 году окончил Чикагский университет Иллинойса со степенью бакалавра английского языка.
Мужчина критиковал чиновников и называл себя связанным с Партией социализма и освобождения (PSL). Однако после стрельбы в Вашингтоне PSL заявила, что Родригес не является членом партии.
"Мы отвергаем любые попытки связать PSL со стрельбой в Вашингтоне. Элиас Родригес не является членом PSL. Он имел короткую связь с одним из отделений PSL, который прекратился в 2017 году. Нам неизвестно ни о каких отношениях с ним в течение более семи лет. Мы не имеем никакого отношения к этой стрельбе и не поддерживаем ее", – говорится в заявлении.
В сообщениях местных медиа за 2018 год Элиаса Родригеса упоминали как члена чикагского отделения национальной организации ANSWER – аббревиатуры от "Act Now to Stop War and End Racism" ("Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму").
Эта группа организовывала акции солидарности с палестинцами.
В момент ареста Родригес работал в некоммерческой организации в сфере здравоохранения – "Американской ассоциации остеопатической информации". В заявлении организации подтвердили факт его трудоустройства и выразили соболезнования пострадавшим, отмечают журналисты.
- 22 мая министерша внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля.
- Президент США Трамп осудил нападение, отметив, что "убийства в Вашингтоне основаны, очевидно, на антисемитизме".
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля во всем мире и для представителей государства.
- Украинский МИД, Рубио и Макрон отреагировали на убийство сотрудников посольства Израиля и выразили соболезнования семьям погибших.