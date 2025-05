В США выдвинуто обвинение подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля

поліція_сша_фото_епа

Федеральный суд США выдвинул два обвинения в убийстве первой степени мужчине, подозреваемом в нападении, в результате которого погибли двое работников израильского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщила исполняющая обязанности федерального прокурора Жанин Пирро на прессбрифинге.

"Мы продолжим расследование этого как преступления на почве ненависти и как преступления терроризма", – сказала Пирро журналистам.

31-летний Элиас Родригес обвиняется в открытии огня по двум людям вечером 21 мая, когда они выходили с мероприятия для молодых специалистов и дипломатов, организованного Американским еврейским комитетом – правозащитной группой, которая борется с антисемитизмом и поддерживает Израиль.

По данным обвинительных документов, Родригес сказал полиции на месте происшествия, что он это "сделал для Палестины и Газы".

Кроме умышленного убийства первой степени, Родригесу также предъявлены обвинения в убийстве иностранных чиновников, смерти с применением огнестрельного оружия и использовании оружия при совершении насильственного преступления.

Во время первого судебного заседания в четверг Родригес отказался от права на рассмотрение вопроса о содержании под стражей. Предварительное слушание по делу назначено на 18 июня.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сообщил, что следствию "известно об определенных произведениях, якобы написанных подозреваемым".

Вечером 21 мая в соцсетях появилось сообщение с анонимного аккаунта, которое, как подтвердила The New York Times, принадлежит Родригесу.

В нем, под названием "Эскалация ради Газы, возвращение войны домой", критиковались правительства Израиля и США, а также действия израильских военных против палестинцев.

Элиас Родригес родился и вырос в Чикаго, а в 2018 году окончил Чикагский университет Иллинойса со степенью бакалавра английского языка.

Мужчина критиковал чиновников и называл себя связанным с Партией социализма и освобождения (PSL). Однако после стрельбы в Вашингтоне PSL заявила, что Родригес не является членом партии.

"Мы отвергаем любые попытки связать PSL со стрельбой в Вашингтоне. Элиас Родригес не является членом PSL. Он имел короткую связь с одним из отделений PSL, который прекратился в 2017 году. Нам неизвестно ни о каких отношениях с ним в течение более семи лет. Мы не имеем никакого отношения к этой стрельбе и не поддерживаем ее", – говорится в заявлении.

В сообщениях местных медиа за 2018 год Элиаса Родригеса упоминали как члена чикагского отделения национальной организации ANSWER – аббревиатуры от "Act Now to Stop War and End Racism" ("Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму").

Эта группа организовывала акции солидарности с палестинцами.

В момент ареста Родригес работал в некоммерческой организации в сфере здравоохранения – "Американской ассоциации остеопатической информации". В заявлении организации подтвердили факт его трудоустройства и выразили соболезнования пострадавшим, отмечают журналисты.