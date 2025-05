У США висунуто обвинувачення підозрюваному у вбивстві співробітників посольства Ізраїлю

Ілюстративне фото: EPA

Федеральний суд США висунув два обвинувачення у вбивстві першого ступеня чоловіку, підозрюваному у нападі, внаслідок якого загинули двоє працівників ізраїльського посольства у Вашингтоні. Про це повідомила виконувачка обов’язків федерального прокурора Жанін Пірро на пресбрифінгу.

"Ми й далі розслідуємо це як злочин на ґрунті ненависті та як злочин тероризму", – сказала Пірро журналістам.

31-річного Еліаса Родрігеса звинувачують у відкритті вогню по двох людях ввечері 21 травня, коли вони виходили із заходу для молодих фахівців і дипломатів, організованому Американським єврейським комітетом – правозахисною групою, яка бореться з антисемітизмом і підтримує Ізраїль.

За даними обвинувальних документів, Родрігес сказав поліції на місці події, що він це "зробив для Палестини і для Гази".

Читайте також Нетаньягу про заклики трьох лідерів ЄС зупинити війну проти Гази: Ви не на тому боці

Окрім умисного вбивства першого ступеня, Родрігесу також висунуто обвинувачення у вбивстві іноземних посадовців, спричиненні смерті із застосуванням вогнепальної зброї та використанні зброї під час вчинення насильницького злочину.

Під час першого судового засідання в четвер Родрігес відмовився від права на розгляд питання про тримання під вартою. Попереднє слухання у справі призначене на 18 червня.

Заступник директора ФБР Ден Бонгіно повідомив, що слідству "відомо про певні твори, нібито написані підозрюваним".

Увечері 21 травня в соцмережах з’явився допис з анонімного акаунта, який, як підтвердила The New York Times, належить Родрігесу.

У ньому, під заголовком "Ескалація заради Гази, повернення війни додому", критикувалися уряди Ізраїлю та США, а також дії ізраїльських військових проти палестинців.

Еліас Родрігес народився і виріс у Чикаго, а у 2018 році закінчив Чиказький університет Іллінойсу зі ступенем бакалавра англійської мови.

Чоловік критикував чиновників і називав себе пов’язаним із Партією соціалізму та визволення (PSL). Проте після стрільби у Вашингтоні PSL заявила, що Родрігес не є членом партії.

"Ми відкидаємо будь-які спроби пов’язати PSL зі стрільбою у Вашингтоні. Еліас Родрігес не є членом PSL. Він мав короткий зв’язок з одним із відділень PSL, який припинився у 2017 році. Нам невідомо про жодні контакти з ним протягом понад семи років. Ми не маємо жодного стосунку до цієї стрільби та не підтримуємо її", – йдеться в заяві.

У повідомленнях місцевих медіа за 2018 рік Еліаса Родрігеса згадували як члена чиказького відділення національної організації ANSWER – абревіатури від "Act Now to Stop War and End Racism" ("Дій зараз, щоб зупинити війну та покласти край расизму").

Ця група організовувала акції солідарності з палестинцями.

На момент арешту Родрігес працював у некомерційній організації у сфері охорони здоров'я – Американській асоціації остеопатичної інформації. У заяві організації підтвердили факт його працевлаштування та висловили співчуття постраждалим, зазначають журналісти.