Торговельне представництво Росії у Швеції атакував дрон із фарбою

У посольстві заявили, що влада Швеції нібито не дотримується міжнародного права

Посольство Росії у Швеції (Фото: facebook.com/RusEmbassySweden)

Торговельне представництво Росії у Швеції поскаржилося на "атаку" безпілотника. Про це повідомляє посольство РФ у країні.

Росіяни заявили, що в ніч на 17 червня невідомий дрон нібито залетів на територію дипломатичного представництва та скинув пакет із фарбою на землю перед головним входом до Торговельного представництва.

"Цей напад продовжив серію подібних нещодавніх нападів на російське представництво у Швеції, поставивши під загрозу безпеку персоналу місії та завдавши шкоди її майну", – йдеться у повідомленні.

Посольство, посилаючись на статтю другу російсько-шведської двосторонньої угоди про права та обов'язки Торговельного представництва, заявило, що організація є частиною дипломатичної місії Росії у Швеції. І на її території та приміщення поширюються імунітети та привілеї Віденської конвенції про дипломатичні відносини, включно з пунктом про те, що країна перебування має забезпечувати захист та недоторканність іноземних представництв.

У посольстві РФ звинуватили владу Швеції в "невиконанні зобов'язань міжнародного права" і зажадали виправити ситуацію, що склалася.