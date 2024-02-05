Трагедия с укрытием в Киеве: охраннику отменили домашний арест, обвинения не сняты

Вадим Мошкин (Фото: Ґрати)

Суд выпустил из-под домашнего ареста Вадима Мошкина, охранника поликлиники №3 в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на супругу подозреваемого. Мужчину подозревают в оставлении людей в опасности, что повлекло смерть, в июне 2023 года во время российской ракетной атаки.

В Офисе генерального прокурора в комментарии LIGA.net объяснили, что отмена домашнего ареста автоматически состоялась по истечении срока действия постановления суда, это произошло еще несколько недель назад. Мера пресечения не может превышать шести месяцев, но обвинения не сняты.

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Жена Мошкина заявила, что следствие по делу завершено, поэтому с мужа сняли меру пресечения.

В Офисе генпрокурора пояснили, что мера пресечения в виде домашнего ареста не может превышать шести месяцев, и отметили, что обвинения с подозреваемого не снимались.

"Позиция стороны обвинения высказана в обвинительном акте и прокурор ее поддерживает в суде", – сообщили в ОГП.

В Офисе генпрокурора отметили, что в настоящее время судебный процесс находится в стадии исследования письменных доказательств.

По данным следствия, Мошкин на протяжении 10 минут не открывал дверь укрытия, его действия квалифицировали как оставление в опасности, что повлекло смерть человека. Мужчине грозит от трех до восьми лет заключения.

Во время недавнего судебного заседания Мошкин сообщил, что не открыл дверь потому, что в укрытии якобы плохо работала канализация и помещение было в плохом состоянии.

Также подозреваемыми в служебной халатности являются тогдашние директор медучреждения Олег Шугалевич и его заместитель Василий Десик, директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук и первая заместитель председателя Деснянской райадминистрации Ирина Алексеенко. По версии следствия, чиновники не проконтролировали состояние укрытий и их доступность – им грозит от двух до пяти лет заключения.

Еще 12 октября суд разрешил Ткачуку восстановиться на должности в КГГА, сейчас у чиновника ночной домашний арест.

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

Президент Владимир Зеленский пообещал ответственность за гибель людей возле укрытия в Киеве, прозрачно намекнув, кого считает виноватым: "Может быть нокаут".

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