Трагедія з укриттям у Києві: охоронцю скасували домашній арешт, обвинувачення не зняті

Вадим Мошкін (Фото: Ґрати)

Суд випустив з-під домашнього арешту Вадима Мошкіна, охоронця поліклініки №3 у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на дружину підозрюваного. Чоловіка підозрюють у залишенні людей у небезпеці, яке спричинило смерть, у червні 2023 року під час російської ракетної атаки.

В Офісі генерального прокурора у коментарі LIGA.net пояснили, що скасування домашнього арешту автоматично відбулося після закінчення терміну дії ухвали суду, це сталося ще декілька тижнів тому. Запобіжний захід не може перевищувати шість місяців, але обвинувачення не зняті.

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Дружина Мошкіна заявила, що слідство у справі завершено, тому з чоловіка зняли запобіжний захід.

В Офісі генпрокурора пояснили, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати шість місяців, та зазначили, що обвинувачення з підозрюваного не знімалися.

"Позиція сторони обвинувачення висловлена в обвинувальному акті й прокурор її підтримує в суді", – повідомили в ОГП.

В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі судовий процес перебуває на стадії дослідження письмових доказів.

За даними слідства, Мошкін впродовж 10 хвилин не відчиняв двері укриття, його дії кваліфікували як залишення у небезпеці, що спричинило смерть особи. Чоловікові загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Під час нещодавнього судового засідання Мошкін повідомив, що не відкрив двері тому, що в укритті нібито погано працювала каналізація і приміщення було в поганому стані.

Також підозрюваними у службовій недбалості є тодішні директор медзакладу Олег Шугалевич і його заступник Василь Десик, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Роман Ткачук та перша заступниця голови Деснянської райадміністрації Ірина Алексеєнко. За версією слідства, посадовці не проконтролювали стан укриттів та їх доступність – їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення.

Ще 12 жовтня суд дозволив Ткачуку поновитися на посаді у КМДА, наразі чиновник має нічний домашній арешт.

Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

У Деснянському районі загинули троє осіб. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідальність за загибель людей біля укриття у Києві, прозоро натякнувши, кого вважає винуватим: "Може бути нокаут".

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